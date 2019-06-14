١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٨
Journalist: 145324
رمز الخبر 83352815
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رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي تزور ايران

رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي تزور ايران

طهران/ ۱۴ حزيران/ يونيو/ارنا- من المقرر ان تزور رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الفرنسي ماربيل دو سارنيز ايران قريبا.

وستجتمع دوسارنيز خلال زيارتها المرتقبة لايران مع كبار مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال سفير ايران لدى باريس" بهرام قاسمي" على اعتاب زيارة المسؤولة الفرنسية الى طهران ان الدبلوماسيه البرلمانية انجح وسيلة لزيادة التفاعل وخلق جو من التفاهم بين الشعوب ذات العقلية الديمقراطية والتنمية السياسية والتي تتمتع ببرلمان ناتج عن اصوات الشعب.

وكان رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران 'كمال خرازي التقى خلال زيارته الى فرنسا في شهر نيسان/ابريل الماضي برئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الفرنسي وقدم لها شرحا عن قرار طهران الأخير بتعليق بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

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