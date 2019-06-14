الرئيس الصيني:سنطور علاقاتنا مع إيران في مسار استراتيجي

ولفت بينغ اليوم الجمعة على هامش الاجتماع التاسع عشر لقمة الدول الاعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون الى المفاوضات المستمرة بين مسؤولي البلدين وقال ان بكين ستطور علاقاتها مع ايران في مسار استراتيجي.

وجدد الرئيس الصيني استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع ايران في الاوساط الاقليمية والعالمية لتعزيز التعددية والحفاظ على مصالحها والبلدان النامية وقال ان بكين مستعدة لتطوير التعاون مع ايران في مجال مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة.

كما رحب بينغ بالمساهمة الايرانية النشطة في تنفيذ مشروع مبادرة الحزام والطريق.

واشار الرئيس الصيني الى ان ممارسة السياسة الأحادية اصبحت شائعة في عالمنا اليوم، مؤكدا ان الانسحاب الامريكي الاحادي الجانب من الاتفاق النووي هو العامل الرئيسي في زيادة التوترات الاقليمية.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني وصل الى بيشكك مساء امس الخمیس للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وكان رئيس وزراء قرغيزيا في استقباله بالمطار.

ويعقد الاجتماع التاسع عشر لقمة منظمة شنغهاي للتعاون خلال يومي (۱۳ و۱۴ حزيران/يونيو) بمشاركة ۱۱ دولة بما فيها روسيا والصين وكازاخستان واوزبكستان والهند وباكستان وايران .

يذكر ان منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية حكومية عاملة بصورة دائمة. وقد أعلن عن تأسيسها في ۱۵ يونيو/حزيران عام ۲۰۰۱ في شنغهاي (جمهورية الصين الشعبية).

وتضم هذه المنظمة كلا من كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان فيما تتمتع ايران وافغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا بوضع مراقب.

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