روحاني: السياسات الاميركية اصبحت تمثل تهديدا للمنطقة والعالم

ووصف الرئيس الايراني الاتفاق النووي بانه كان انجازا سياسيا متعدد الاطراف، واصفا المرحلة التي يواجهها العالم اليوم بانها نابعة من سياسات آحادية مؤكدا "ايران تعتقد ان المجتمع الدولي يواجه اليوم سياسات احادية الجانب اكثر من ذي قبل"

كما اعتبر الرئيس الايراني ان الادارة الاميركية استغلت القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية وقامت بخلط الاوراق بما يشكل تهديدا للعالم.

كما تطرق الرئيس روحاني الى المساهمات الايرانية في صنع السلام الدولي والاقليمي مؤكدا لقد : طرحنا حلا ديمقراطيا للقضية الفلسطينية عبر استفتاء شامل، لافتا الى ان ايران تبذل جهودا كبيرة من اجل السلام في اليمن وقال: نبذل كافة جهودنا من اجل السلام في اليمن.

كما لفت روحاني الى جهود ايران التي بذلتها في محاربة الارهاب وداعش قائلا: حاربنا "داعش" في سورية والعراق لتفسيرها الخاطئ للاسلام ودافعنا حتى عن غير المسلمين داعيا الجميع الى التوحد لمواجهته وقال: كلنا اليوم نواجه خطر التطرف الذي يهدد الاستقرار والتقدم وعلينا ان نكون متحدين في مواجهته.

واكد روحاني اننا تركنا أبواب الحوار والتعاون الاقليمي مفتوحة امام جميع دول الجوار دائماً.. نحن لا نريد إلقاء أي شعب في البحر وإغراقه.

وقال رئيس الجمهورية ان ايران تحظي بمكانة ثقافية وتاريخية خاصة في انحاء القارة الاسيوية مضيفا انه لا يمكن تقطيع الاواصر الحضارية بين ايران وأسيا الوسطي وشبه القارة الهندية .. ان الشعراء والكتاب الايرانيين يعيشون في قلوب شعوبكم واللغة الفارسية منتشرة في انحاء الجغرافيا الثقافية للمنطقة.

وأكد الرئيس الإيراني ان الاتفاق النووي هو انجاز مهم للدبلوماسية المتعددة التي اثبتت انه اذا كان هناك ارادة سياسية فإنه يمكن عبر الحوار التوصل إلى نتيجة لحل اي مشكلة بدلاً من الحظر والحرب.

ونوه روحاني إلى ان الجمهورية الاسلامية الإيرانية تدعو الاعضاء المتبقين في الاتفاق النووي للعمل في تعهداتهم فوراً من اجل استفادة الجمهورية الاسلامية الإيرانية من المصالح الاقتصادية للاتفاق النوي.

انتهي*۱۰۴۹