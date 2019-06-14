١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٧:١٢
Journalist: 145324
رمز الخبر 83353056
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مستشار روحاني: ايران والصين وروسيا باتت قريبة في التصدي للغطرسة الامريكية

مستشار روحاني: ايران والصين وروسيا باتت قريبة في التصدي للغطرسة الامريكية

طهران/ ۱۴ حزيران/يونيو/ارنا- قال مستشار رئيس الجمهورية ان ايران والصين وروسيا اصبحت اقرب الى بعضها اكثر من اي وقت مضى في التصدي للغطرسة الامريكية.

وكتب حسام الدين آشنا اليوم الجمعة في تغريدة على موقع تويتر بعد لقاء الرئيس روحاني مع نظيره الصيني على هامش الاجتماع التاسع عشر لقمة منظمة شنغهاي للتعاون ان الحد الاقصى للضغوطات الامريكية المفروضة على ايران ادى الى تغيير التحاليل الاستراتيجية للصين وروسيا بشان المستقبل القريب.

واضاف ان ايران والصين وروسيا اصبحت اقرب الى بعضها البعض في التصدي مع الغطرسة الامريكية اكثر من اي وقت مضي.

واكد مستشار الرئيس الايراني انه لن يدوم الحظر والتهديد امام المقاومة المشتركة.

ويرافق آشنا الرئيس الايراني حسن روحاني في زيارته الى العاصمة القرغيزية بيشكك للمشاركة في الاجتماع التاسع عشر لقمة منظمة شنغهاي للتعاون خلال يومي (۱۳ و۱۴ حزيران/يونيو) بمشاركة ۱۱ دولة بما فيها روسيا والصين وكازاخستان واوزبكستان والهند وباكستان وايران .

انتهي** ۱۴۵۳**۱۰۴۹

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