خطيب جمعة طهران: ترامب شخص كاذب ولايمكن الوثوق به

واشار الى تأكيد قائد الثورة بان ترامب شخص غير لائق ولایستحق تبادل الرسائل معه وذلك في معرض رده على رئيس وزراء اليابان الذي قال بانه يعتزم نقل رسالة من ترامب الى سماحته، وقال آية الله خاتمي: ان هذا هو الأسلوب الذي أمر به النبي (ص) بإهانة المتكبرين، وحق ترامب هو هذا الرد.

ووصف خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله سيد احمد خاتمي ، تصريحات قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله رئيس وزراء اليابان بانها تتسم بالحكمة والفطنة واليقظة.

ووصف آية الله خاتمي، ساسة البيت الابيض بانهم عصابة تحكم اميركا وتمثل مثلث الشر لافتا الى ان طلب ترامب التفاوض مجددا مع ايران، يكمن في كسب الاوصات لحملته الانتخابية المقبلة، مؤكدا ان امنيته هذه لن ترى النور مطلقا.

من جانب آخر استنكر خطيب جمعة طهران امعان النظام السعودي بجرائمه ضد الشعب اليمني الاعزل، مشيرا الى العدوان الذي يشنه النظام السعودي ضد اليمن والتي ادت الى تدمير منشاتها الحيوية وقتل اكثر من 50 ألف مواطن بريء، معتبرا السعودية وصمة عار بالنسبة للعالم الاسلامي.

واضاف : ان المجلس العسكري الحاكم في السودان وبدعم من السعودية يقتل الابرياء ويلقيهم في نهر النيل، ومؤخرا اعتقلوا فتى يبلغ من العمر 13 عاما كان يستقل دراجة هوائية وشارك في تظاهرات ضد آل سعود، وحبسوه في زنزانة انفرادية ثم حكموا عليه بعقوبة الاعدام بالسيف، لذلك لنا الحق في ان نردد "الموت لآل سعود".