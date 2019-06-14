طهران ترد على تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي

وقال موسوي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الجمعة: "أولئك الذين يفتقدون منذ البداية الى الاقتدار والشرعية والاستقلال، وكل سرورهم يتمثل بشراء الأمن المهترئ من الغرب الذي ينظر لهم كبقرة حلوب، من الافضل لهم ان يصمتوا بشان المكانة المرموقة لمسؤولي جمهورية إيران الإسلامية".

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد كتب في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": بعض التفسيرات الخاطئة تستلزم توضيحا: (الفريق باء) يخرب الدبلوماسية ويعتم على الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران.

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