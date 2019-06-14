الرئيس الافغاني يدعو ايران لاداء اكبر في مفاوضات السلام ببلاده

وخلال لقائه الرئيس الايراني حسن روحاني امس الجمعة على هامش اجتماع القمة الـ 19 للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكك، اكد الرئيس اشرف غني اهمية مكانة ودور ايران في المنطقة وقال، ان افغانستان تدعو لتطوير التعاون مع طهران في جميع المجالات.

واضاف، اننا ندعو ايران لاداء دور اكبر في مفاوضات السلام في افغانستان وان قضية المخدرات هي من ضمن القضايا التي ينبغي متابعتها في اطار المحادثات الثنائية والدولية.

وقال الرئيس الافغاني انه على طهران وكابول المشاركة معا ضد تهريب المخدرات ومكافحة التطرف والارهاب.

واكد اشرف غني بان بلاده سوف لن تسمح ابدا باستخدام الاراضي الافغانية ضد ايران.

يذكر ان الرئيس روحاني شارك في اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكك والقى كلمة فيه استعرض خلالها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

وعلى هامش اجتماع شنغهاي التقى الرئيس الايراني نظراءه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ والافغاني اشرف غني للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشان مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

وفي ختام اجتماع منظمة شنغهاي غادر الرئيس الايراني مساء الجمعة الى دوشنبة تلبية لدعوة من نظيره الطاجيكي امام علي رحمان للمشاركة في اجتماع القمة الخامس لمؤتمر "التفاعل واجراءات الثقة في اسيا" (سيكا).

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