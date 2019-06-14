ايران تفند مزاعم بومبيو حول ضلوعها في تفجير كابول

وجاء في بيان للسفارة الايرانية في كابول، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تدين الاعمال الارهابية في اي مكان من العالم ، قد اعلنت دوما بصورة مبدئية وشاملة استعدادها للتعاون مع حكومات المنطقة خاصة افغانستان لمواجهة هذه الاعمال.

واضاف بيان السفارة، من البديهي ان طبيعة اداء ايران في مكافحة الجماعات الارهابية في المنطقة خلال الاعوام الاخيرة شاهد على هذا الامر.

وتابع البيان، ان طرح هذه الاتهامات التي لا اساس لها من قبل اميركا، ياتي في الوقت سعت فيه الجمهورية الاسلامية الايرانية بناء على مصالحها وامنها القومي عمليا وليس ادعاء فقط في التعاون الوثيق مع الحكومة الافغانية لتعزيز الامن والاستقرار وتحقيق السلام في هذا البلد الجار واثبتت بانها لا تريد ابدا جر خلافاتها مع البعض الدول الى داخل افغانستان.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد اتهم في مزاعم له ايران بالضلوع في تفجير سيارة مفخخة في كابول امس الجمعة اسفر عن اصابة 4 عسكريين اميركيين.

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