روسيا تشكر ايران ايران لانقاذها الملاحين الروس من ناقلتي النفط

وقالت الخارجية الروسية في البيان انها تشكر الحكومة الايرانية اولا لمساعدتها في انقاذ الملاين الروس الـ 11 من ناقلتي النفط ونقلهم على وجه السرعة الى ميناء جاسك (جنوب ايران).

وادانت حادث الهجوم على ناقلتي النفط، مؤكدة ضرورة اجتناب الاستنتاجات المتسرعة واعتبرت توجيه الاتهام لاخرين بالضلوع في الحادث بانه مرفوض حتى استكمال التحقيقات الدولية والمحايدة.

واعربت الخارجية الروسية عن قلقها من تصاعد حدة التوتر في بحر عمان، معتبرة ان هنالك تصعيدا للاوضاع بصورة مصطنعة في ظل سياسة التخويف من ايران ، داعية جميع الاطراف لضبط النفس.

انتهى ** 2342