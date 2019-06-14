ضياء هاشمي: "ارنا" تمضي في مسار الرقي والتحول الى منظمة ذكية

وفي كلمة له القاها الجمعة في المؤتمر العالمي السادس لوكالات الانباء قال ضياء هاشمي، هنالك في برنامج "ارنا" الاستراتيجي امور كتنمية التكنولوجيا المتعلقة بمعالجة اللغة الطبيعية والحوار والصورة والفيديو والمعلومة وعلم المعلومة والنص واعلام الهواتف النقالة والحوار.

واضاف، لا احد يمكنه تجاهل الدور القيم جدا للمصادر البشرية في بث الروح في المنظمات حتى تلك المزودة بالذكاء الاصطناعي والروبوت.

واوضح بان الذكاء الاصطناعي والروبوتات تساعدنا كثيرا في الكثير من الحالات ولكن مازالت هنالك مسافة كبيرة تفصلنا عن السيناريو الذي يمكن للذكاء الاصطناعي والروبوتات ان تصبح من خلاله بديلا عن العلاقات بين البشر في اجواء العمل.

وقال، انه علينا احترام الجانب البشري في عملية الخبر اكثر من اي شيء اخر.

وتشهد العاصمة البلغارية صوفيا انعقاد المؤتمر العالمي السادس لوكالات الانباء بحضور مدراء وكالات من 130 دولة في العالم.

انتهى ** 2342