١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١
Journalist: 903559
رمز الخبر 83353458
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ضياء هاشمي: "ارنا" تمضي في مسار الرقي والتحول الى منظمة ذكية

ضياء هاشمي: "ارنا" تمضي في مسار الرقي والتحول الى منظمة ذكية

صوفيا / 15 حزيران / يونيو /ارنا- اكد مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" ضرورة الرؤية المستقبلية في قطاع الاخبار خاصة استخدام الامكانيات الاعلامية الجديدة والنتاجات الخبرية متعددة الاغراض والذكاء الصناعي، معلنا بان "ارنا" تمضي الان في مسار الرقي والتحول الى منظمة ذكية.

وفي كلمة له القاها الجمعة في المؤتمر العالمي السادس لوكالات الانباء قال ضياء هاشمي، هنالك في برنامج "ارنا" الاستراتيجي امور كتنمية التكنولوجيا المتعلقة بمعالجة اللغة الطبيعية والحوار والصورة والفيديو والمعلومة وعلم المعلومة والنص واعلام الهواتف النقالة والحوار.

واضاف، لا احد يمكنه تجاهل الدور القيم جدا للمصادر البشرية في بث الروح في المنظمات حتى تلك المزودة بالذكاء الاصطناعي والروبوت.

واوضح بان الذكاء الاصطناعي والروبوتات تساعدنا كثيرا في الكثير من الحالات ولكن مازالت هنالك مسافة كبيرة تفصلنا عن السيناريو الذي يمكن للذكاء الاصطناعي والروبوتات ان تصبح من خلاله بديلا عن العلاقات بين البشر في اجواء العمل.

وقال، انه علينا احترام الجانب البشري في عملية الخبر اكثر من اي شيء اخر.

وتشهد العاصمة البلغارية صوفيا انعقاد المؤتمر العالمي السادس لوكالات الانباء بحضور مدراء وكالات من 130 دولة في العالم.

انتهى ** 2342

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