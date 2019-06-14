حضور نسوي لافت لمشاهدة مباريات دوري الامم بالكرة الطائرة في ايران

وبادرت السيدات اللواتي حضرن لمشاهدة المباراة، لتشجيع المنتخب الوطني الى جانب سائر المشاهدين بكل حماس لشد ازر اللاعبين على الفوز.

واعربت السيدات عن سرورهن لحضورهن المباراة لمشاهدة اداء المنتخب عن كثب، واعربن املن باستمرار هذه المبادرة.

وقالت نائب رئيس لجنة الكرة الطائرة للسيدات في محافظة اذربيجان الغربية في تصريح ادلت به لمراسل وكالة "ارنا" بان هؤلاء السيدات اظهرن الثقافة والحضارة الايرانية الغنية بسلوكهن الجدير بالاشادة والاحترام.

واضافت معصومة حبيبي، ان السيدات حضرن لمشاهدة المباراة من دون اي مشكلة وحبذا لو تم توفير الارضية لحضور السيدات في مثل هذه المباريات مستقبلا ايضا.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة فاز على نظيره الكندي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما في اطار الاسبوع الثالث لدوري الامم والمقامة في مدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران.

وبهذا الفوز تصدرت ايران الدوري العالمي للكرة الطائرة في بداية الاسبوع الثالث اي بعد انتهاء 7 مباريات اذ يتضمن كل اسبوع 3 مباريات.

انتهى ** 2342