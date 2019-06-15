قيادي في أنصار الله: دول العدوان اغلقت ابواب الحلول السياسية

واضاف القحوم في حديث خاص لمراسل ارنا ان اليمن تتعرض لعدوان سعودي اماراتي مدعوم أمريكيا واسرائيليا منذ خمسه أعوام وتتعرض للحصار البري والبحري والجوي وهنا حتم علينا ان نطور وننتج ونصنع الأسلحة الاستراتيجية والكاسرة للتوازن وهذا ليس بغريب وليس من الصعب سيما ونحن بحاجة لكبح جماح الغرور والكبر والعدوان الإماراتي السعودي.

واشار الى ان العقول اليمنية في ظل العدوان والحصار استطاعت ان تصنع وتبتكر و تفرض هذه المعادلة، موضحا: كلما يروجه الأعداء عن دعم من هنا او هناك كلها اكاذيب ومحاولة بائسة لإخفاء التطور العسكري وتعاظم القوات العسكرية اليمنية سيما ونحن في العام الخامس من العدوان والعدو يتحدث مرارا وتكرارا انه استطاع ان يفقد اليمن المنعة والقدرة العسكرية.

وشدد القيادي في حركة أنصار الله متسائلا كيف ببلد مليء بالجراح والمآسي والتدمير وفوق هذا محاصر لا يدخل له لا غذاء ولا دواء ان يدخل له صواريخ او أسلحة هذا ضربا من الخيال الواقع اننا امام واقع حتم علينا ان نصنع ونبتكر ونطور أسلحتنا وصواريخنا لنفرض معادلة رادعة للسعودي والإماراتي لوقف عدوانهم وفك حصارهم عن بلادنا وشعبنا .

وقال القحوم ان هذه الدول تحكمها المصلحة والسياسة وهي دائما تقف مع الجلاد ضد الضحيه خوفا ومسانده للنظام السعودي واطاله امد العدوان هو دليل فشل وتخبط لدول العدوان سيما وهم لم يستطيعوا ان يحققوا اهدافهم الاستعمارية.

واضاف من جانب اخر الصمود الاسطوري للشعب اليمني هو مثال اعلى لقوة ارادة الشعوب في عدم الانحناء للامريكي وادواته القذرة والقبول بامريكا واسرائيل ومشاريعهم التدميرية في اليمن والمنطقة.

انتهي** ۱۴۵۳**۱۰۴۹

