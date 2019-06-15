ايرانيات يحكن ثلاثة سجاجيد ويقدمنها للعتبات المقدسة في العراق

واضاف محمد علي زارع اليوم السبت لمراسل ارنا ان ۱۵ سجادة اخرى في مساحات مختلفة ستكون قيد الحياكة من قبل النساء المهريزيات وبعض القري المحيطة بها حيث من المتوقع ان يتم انهاء نسجها خلال الاشهر الستة الاولى للعام الايراني الحالي( بدأ في ۲۱ مارس ۲۰۱۹).

واكد ان نحو ۱۵۰ سيدة في مدينة مهريز والقري المحيطة بها تنسجن السجاجيد التي تحتاجها العتبات المقدسة في ۱۵ ورشة لحياكة السجاد.

وقال ان حياكة كل سجاد طوله ۹ امتار يستغرق حوالي اربعة الى خمسة اشهر حيث تتم حياكتها بايدي هذه النساء المؤمنات المحبات لاهل البيت عليهم السلام.

واكد انه تم خلال العام الايراني الماضي ( انتهي ۲۰ مارس ۲۰۱۸) انتاج ۱۵۰ متر مربع من السجاد من قبل النساء بهذه المنطقة وتم انفاق عائداتها على اعادة بناء العتبات المقدسة.

وتقع مدينة مهريز على بعد ۳۰ كيلومترا من جنوب مدينة يزد.

انتهي** ۱۴۵۳**