قائد الجيش الايراني يتفقد جامعة الدفاع الجوي

وتفقد اللواء موسوي الاقسام المختلفة في جامعة الدفاع الجوي واجتمع مع قادة ومسؤولي جامعة الدفاع الجوي.

‌وقال القائد العام للجيش في هذا اللقاء : ان أكاديمية الضباط تعتبر من اهم اقسام الجيش من وجهة نظر قائد الثورة، مؤكدا انه ينبغي ان تكون جميع الجهود التي يبذلها القادة ومسؤولو الجامعة تركز على تدريب ضباط متعلمين ومنح تجاربهم وخبراتهم للطلبة وايضا تقييم الخريجين بعد اكمال دراساتهم.

واصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مؤحرا قرارا بتعيين اللواء عبدالرحيم موسوي قائدا لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي الايراني.

ويتولي مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي الايراني مهمة توظيف جميع طاقات وامكانيات القوات المسلحة والبلاد في هذا الامر المهم والدفاع الحصين عن سماء البلاد وتعزيز الشبكة الشاملة القوية والحديثة للقيادة والسيطرة في الدفاع الجوي.

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