لترسيخ علاقات شاملة بين طهران وكابول

وخلال لقائه نظيره الإيراني حجة الإسلام "حسن روحاني" على هامش مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، قال أشرف غني أن أفغانستان تتطلع الى تعزيز دور إيران في مباحثات السلام الأفغانية؛ بحسب ما أفاده مكتب رئاسة الجمهورية في كابول.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون المشترك، والتوصل الى إجماع إقليمي حول تحقيق السلام في أفغانستان، ودفع عملية السلام بمحورية كابول، والتسريع في وتيرة عمل اللجان المشتركة بين البلدين.

وصرح، ان بلاده ترغب في تعزيز دور إيران في مباحثات السلام الأفغانية؛ مضيفا ان موضوع المخدرات يعد من المواضيع الهامة التي من الضروري متابعتها في إطار المباحثات الثنائية والدولية.

وصرح الرئيس الأفغاني، ان طهران وكابول عليهما مكافحة تهريب المخدرات والتطرف والإرهاب عبر تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد، ان أفغانستان لن تسمح أبدا باستغلال أراضيها ضد إيران.

من جانبه، أكد الرئيس روحاني ان العلاقات الودية بين البلدين تقوم على أساس مصالح شعبي وحكومتي البلدين ومبادئ العلاقات الدولية والثنائية بين الحكومتين الإيرانية والأفغانية.

وأكد روحاني إستعداد إيران لتقديم أي مساعدة في إطار عملية السلام بمحورية الحكومة الأفغانية.

وفيما يخص معضلة تهريب المخدرات، أكد روحاني على التعاون الثنائي بين الحكومتين الإيرانية والأفغانية في هذا الصدد.

وصرح، ان ميناء جابهار يحظى بأهمية بالغة من الناحية الإقتصادية بالنسبة لإيران وأفغانستان والهند؛ مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون المشترك في هذا الإطار.

إنتهي**أ م د