الرئيس روحاني : لبلوغ 30 مليار دولار في مجال التبادل التجاري بين ايران وتركيا

واضاف روحاني اليوم السبت خلال اللقاء مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان على هامش قمة "سيكا" المنعقدة بجمهورية طاجيكستان، قائلا : لقد اتخذت خطوات قيمة خلال السنوات الاخيرة في سياق توسيع وتمتين العلاقات بين ايران وتركيا؛ داعيا الى مواصلة هذا المسار بوتيرة اسرع.

وفيما نوه باهمية التعاون الاقليمي بين طهران وانقرة، صرح الرئيس الايراني : ان العلاقات الثنائية والثلاثية مع روسيا بشأن القضايا الاقليمية بما فيها عملية مفاوضات استانة واعادة اعمار سوريا، تحظى باهمية بالغة وتصب في تعزيز السلام والاستقرار داخل المنطقة.

الى ذلك، اكد الرئيس التركي على عزم بلاده في تنمية العلاقات مع طهران وبما يشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال اردوغان خلال اللقاء مع روحاني في العاصمة الطاجيكية دوشنبة : ان العلاقات الثنائية بين طهران وانقرة في طور النمو؛ منوها بضرورة تطوير هذه العلاقات في الصعيدين الثنائي والاقليمي.

واعلن الرئيسان الايراني والتركي، خلال هذا اللقاء، رفضهما لسياسات الحظر والغطرسة في المنطقة.

علما ان روحاني وفي ختام اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة بيشكك القرغيزية مساء الجمعة، غادر الى دوشنبة تلبية لدعوة من نظيره الطاجيكي امام علي رحمان للمشاركة في اجتماع القمة الخامس لمؤتمر "التفاعل واجراءات الثقة في اسيا" (سيكا).

انتهى ** ح ع