إعفاء العراق 3 اشهر جديدة من العقوبات الامريكية المفروضة على إيران

وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مسؤول حكومي عراقي، قريب على المفاوضات، إن "العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الايرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الاخيرة قبل انتهاء مهلة الاعفاء".

والاعفاء يعد أمراً حيويا بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة وحيث تتجاوز درجات الحرارة هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد استهلاك الكهرباء في هذا البلد لا سيما في موسم الصيف.

ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

يذكر، ان امريكا فرضت عقوبات احادية جائرة على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني/يناير 2018 بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

انتهى** ع ص/أ م د