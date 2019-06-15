١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٨:٣٧
Journalist: r978999
رمز الخبر 83354676
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إعفاء العراق 3 اشهر جديدة من العقوبات الامريكية المفروضة على إيران

إعفاء العراق 3 اشهر جديدة من العقوبات الامريكية المفروضة على إيران

بغداد/15حزيران/يونيو/ارنا-ضمن العراق تمديدا جديدا لأعفائه من العقوبات الظالمة التي تفرضها امريكا على إيران، ما يتيح له استيراد الكهرباء والغاز اللذين يعتمد عليهما بشدة، ولمدة 3 اشهر.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مسؤول حكومي عراقي، قريب على المفاوضات، إن "العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الايرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الاخيرة قبل انتهاء مهلة الاعفاء".

والاعفاء يعد أمراً حيويا بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة وحيث تتجاوز درجات الحرارة هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد استهلاك الكهرباء في هذا البلد لا سيما  في موسم الصيف.

ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

يذكر، ان امريكا فرضت عقوبات احادية جائرة على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني/يناير 2018  بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

انتهى** ع ص/أ م د

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