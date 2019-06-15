مسؤول عراقي يؤكد على دور إيران الستراتيجي بالمنطقة

وفي تصريح لمراسل إرنا اليوم السبت على هامش إجتماع لجنة زيارة الأربعين، أضاف حسيني، ان إيران والعراق حكومة وشعبا يقفان الى جانب بعضهما الآخر وأكد ضرورة التعريف بالنشاطات والإنجازات الإيرانية في العراق للعالم وذلك بالنظر الى أن الأميركيين وعملائهم في المنطقة لا يدخرون جهدا لإفتعال أي مخطط لبث الفرقة والوقيعة بين البلدين.

وتابع، أن الحظر لا يؤثر كثيرا على إيران وان الأميركيين لا يعرفون سوى إفتعال الحروب النفسية وإثارة الأجواء في مختلف بلدان العالم؛ مؤكدا ان العراق حكومة وشعبا سيبقى الى جانب إيران في كافة الظروف.

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