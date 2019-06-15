١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٨:٠٧
Journalist: r942750
رمز الخبر 83354795
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في تصريح خاص لإرنا؛

مسؤول عراقي يؤكد على دور إيران الستراتيجي بالمنطقة

مسؤول عراقي يؤكد على دور إيران الستراتيجي بالمنطقة

طهران/15 حزيران/يونيو/إرنا- أكد رئيس إتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية حجة الإسلام "سيد حميد حسيني"، انه على الأميركيين أن يعلموا وأن يعترفوا بالدور الستراتيجي للجمهورية الإسلامية في المنطقة؛ مؤكدا انها ستظهر المزيد من قدراتها، كلما ضيقوا عليها الخناق.

وفي تصريح لمراسل إرنا اليوم السبت على هامش إجتماع لجنة زيارة الأربعين، أضاف حسيني، ان إيران والعراق حكومة وشعبا يقفان الى جانب بعضهما الآخر وأكد ضرورة التعريف بالنشاطات والإنجازات الإيرانية في العراق للعالم وذلك بالنظر الى أن الأميركيين وعملائهم في المنطقة لا يدخرون جهدا لإفتعال أي مخطط لبث الفرقة والوقيعة بين البلدين.  

وتابع، أن الحظر لا يؤثر كثيرا على إيران وان الأميركيين لا يعرفون سوى إفتعال الحروب النفسية وإثارة الأجواء في مختلف بلدان العالم؛ مؤكدا ان العراق حكومة وشعبا سيبقى الى جانب إيران في كافة الظروف.

إنتهي**أ م د   

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