مصدر مسؤول يعلن مغادرة ناقلتي النفط المنكوبتين المياه الايرانية

وفي تصريح للمراسلين اليوم السبت، اضاف عفيفي بور، انه رغم نسبة المخاطر الكبيرة المترتبة على طبيعة عمل السفينتين الناقلتين للنفط والشحنات ذات الصلة وايضا الاضرار البيئية المحتملة، لكن فرق الانقاذ الايرانية تمكنت من احتواء النيران واتخاذ اجراءات رقابية مناسبة دون ان تسجل اي حالة تلوث بحري جراء تسرب المشتقات النفطية لهاتين الناقلتين.

واوضح المسؤول الايراني، ان قطعا بحرية مزودة بأجهزة مكافحة التلوث النفطي ابحرت خلال اليومين الاخيرين من ميناء الشهيد رجائي (في محافظة هرمزكان) باتجاه منطقة وقوع الحادث لاتخاذ اجراءات وقائية هناك.

واردف عفيفي بور، ان احدى الناقلتين المنكوبتين المسماة "كوكوكا كوريجس" والتي تحمل علم بنما وعلى متنها 21 بحارا، توجهت الجمعة الى ميناء خورفكان (في الامارات العربية المتحدة).

وتابع : الناقلة الثانية التي تحمل علم جزر المارشال ابحرت ظهر اليوم (السبت 15 حزيران / يونيو) باتجاه ميناء الفجيرة (في الامارات) على بعد 36 ميلا بحريا من ميناء جاسك جنوبي البلاد.

وقال المدير العام لشؤون الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان : ان بحارة هذه السفينة والبالغ عددهم 23 شخصا، تم نقلهم من ميناء جاسك الى ميناء بندر عباس؛ على ان يتم ارسالهم بعد انهاء الاجراءات القانونية، مساء اليوم، الى دبي عبر مطار بندر عباس الدولي ليعودوا الى بلادهم وذلك في اطار اتفاقية العمل البحري (MLC).

انتهى ** ح ع