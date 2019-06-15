ظريف يلتقي نظيره الهندي

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية، ان هذا اللقاء جاء على هامش المؤتمر الخامس للتفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

علما، ان المؤتمر الخامس للتفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، بدأ أعماله في دوشنبه صباح اليوم السبت، بحضور رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني.

وأجرى روحاني على هامش المؤتمر لقاءين منفصلين مع رئيس الجمهورية التركي رجب طيب اردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبدأ رئيس الجمهورية جولته الى قيرغيزيا وطاجيكستان منذ الخميس الماضي، بهدف حضور قمة الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون وقمة رؤساء مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا).

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