مسؤول اكاديمي صيني يؤكد على ضرورة تطوير التعاون العلمي بين طهران وبكين

و اضاف "بیائو" الیوم السبت خلال لقائه سفیر ایران لدی الصین "محمد کشاورز زاده"، ان جامعة بكين للدراسات الدولية تسعى للمساهمة في تطوير العلاقات العلمية بين طهران وبكين.

و اشار هذا المسؤول الاكاديمي الصيني، الی حضور شخصيات سياسية وثقافية ايرانية في اجتماعات مختلفة بجامعة بكين، قائلا : خلال العام الماضی شهدنا حضور کل من رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية "کمال خرازی"، وعضو مجمع تشیخص مصلحه النظام "غلامعلی حدادعادل" فی الجامعه وهذا يشير الى عمق الاواصر بين الجانبين.

و تابع بيائو : كما تم هذا العام التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون مع جامعة طهران.

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