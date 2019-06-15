روحاني يتطلّع الى ترسيخ المزيد من العلاقات بين طهران ودوشنبة

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية، ان تصريحات روحاني هذه جاءت اليوم السبت خلال اللقاء مع رئيس جمهورية طاجيكستان "امامعلي رحمان" وذلك على هامش الدورة الخامسة لـ "قمة التعامل وبناء الثقة في اسيا" (سيكا) التي بدأت اعمالها اليوم في دوشنبة.

ونوه رئيس الجمهورية في هذا اللقاء، بالقواسم المشتركة الثقافية والتاريخية العديدة بين الشعبين الايراني والطاجيكي؛ مؤكدا على ضرورة تعزيز الاواصر الثنائية دعما للامن والاستقرار الاقليمي.

كما اشار روحاني الى استعداد الشركات الايرانية للتواجد في جمهورية جاطيكستان وتقديم خدماتها الواسعة في المجالات الفنية والهندسية ونقل تجاربها لانجاز المشاريع الاعمارية والتنموية لدى هذا البلد.

الى ذلك، اكد الرئيس الطاجيكي حرص بلاده على تنمية علاقاتها في كافة المجالات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ معربا عن ترحيبه بالشركات الايرانية واستمرار التعاون بين قطاعي الخاص في كلا البلدين.

واضاف رحمان، انه سيبذل قصارى جهده في سبيل ترسيخ المزيد من العلاقات والتعاون الشامل بين ايران وطاجيكستان وتلبية مطالب الشعبين في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع