إيران والإتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة التنفيذ الفوري لإتفاقات ستوكهولم

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية، ان شميد تتواجد حاليا في زيارة رسمية الى ايران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذه الوزارة.

وفيما أشار الجانبان الى الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، شددا على ضرورة التنفيذ الفوري لإتفاقات ستوكهولم بين الفصائل اليمنية ودفع العملية السياسية وتسوية الأزمة في هذا البلد عبر إنتهاج الحلول السياسية.

وشكل التأكيد على إستمرار التشاور وتبادل الآراء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإتحاد الأوروبي للمساعدة على إزالة المشاكل التي يعاني منها الشعب اليمني، محورا آخرا لهذا اللقاء.

واستقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "عباس عراقجي" قبل ظهر اليوم السبت، مساعدة منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "هيلغا شميد".

وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول آخر المستجدات ذات الصلة بالاتفاق النووي في ظل تقليص إيران إلتزامها ببعض التعهدات بموجب الاتفاق النووي؛ مؤكدين ضرورة التزام الأطراف الأوروبية بتعهداتها في إطار الإتفاق .

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