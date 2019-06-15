روحاني يغادر طاجيكستان عائدا الى البلاد

وكان الرئيس روحاني قد توجه الخميس الماضي (13 حزيران / يوليو ) الى عاصمة قرغيزيا بيشكك للمشاركة في القمة التاسعة عشرة لرؤساء الدول الاعضاء في منطقة شنغهاي للتعاون الاقتصادي.

وعلى هامش قمة شنغهاي، التقى رئيس الجمهورية بكل من نظرائه القرغيزي والصيني والافغاني باحثا معهم في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمته اليوم السبت بقمة "سيكا" الخامسة التي استضافتها العاصمة الطاجيكية "دوشنبة" بمشاركة رؤساء وكبار مسؤولي الدول الاعضاء، اعلن روحاني مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يخص اهم القضايا الاقليمية.

وعلى هامش قمة سيكا ايضا، التقى الرئيس الايراني بنظيريه الافغاني والتركي وايضا الامير القطري واستعرض معهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

انتهى **ح ع