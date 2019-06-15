السفير الإيراني لدى الصين يؤكد على دور الجامعات في تعزيز العلاقات الثنائية

وخلال زيارته التفقدية لجامعة الدراسات الدولية في بكين اليوم السبت، نوه كشاورز زادة الى الطاقات العديدة المتوفرة لتعزيز العلاقات بين إيران والصين؛ مؤكدا ان الجامعات من شأنها أن تؤدي دورا مرموقا في هذا الصدد.

وتابع كشاورز زادة، ان مشروع "طريق واحد-حزام واحد" يشكل أرضية جيدة للإرتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين إيران والصين لمواجهة الدعايات السلبية للدول الغربية ضد البلدين.

وأكد السفير الإيراني في بكين، رغبة الجامعات الإيرانية في تعزيز علاقاتها مع الصين؛ مشيرا الى أن الجامعات الإيرانية تحتل المركز الـ16 عالميا.

وفي ذات السياق، أكد السفير الإيراني لدى الصين على ضرورة تعزيز التبادل العلمي بين جامعات البلدين بما في ذلك تبادل المنح الدراسية.

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