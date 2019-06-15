مساعدة الرئيس الايراني: مستعدون لنقل خبراتنا للدول الاسلامية

وفي كلمة لها امس السبت خلال مراسم افتتاح قسم الملتقى للمهرجان الدولي الرابع للابتكار والابداع في الفنون الاسلامية والصناعات اليدوية المقام في مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران، قالت ابتكار، نحن على استعداد للمشاركة بخبراتنا مع سائر الدول ونرغب باستضافة مندوبي الدول الاسلامية في الفن وسائر المجالات كي يصل المسلمون الى اقتصاد قوي.

واضافت، ان الفن والصناعات اليدوية والابداع والابتكار مرتبطة بصورة مباشرة بهوية وثقافة واقتصاد وعمل المجتمع وبالامكان ايجاد مثل هذه الظروف للعالم الاسلامي ايضا والمساعدة بالمزيد من تعزيز الاواصر بين الدول الاسلامية.

واشارت الى دور المراة في الاقتصاد والثقافة والعمل وقالت، ان 75 بالمائة من الصناعات اليدوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية تنجز من قبل النساء.

واضافت، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ 4 عقود تصون الفن والهوية الايرانية والقيم الاسلامية بحيث ان 80 بالمائة من السجاد اليدوي المحاك في العالم ينتج في ايران ومركز ذلك هو مدينة تبريز.

واكدت بانه لو اتحدت الامة الاسلامية ووضعت خلافاتها جانبا فبامكانها ان توسع قدراتها وان تعرض منتوجاتها عبر ايجاد سوق مشتركة.

يذكر ان المهرجان الدولي الرابع للابتكار والابداع في الفنون الاسلامية والصناعات اليدوية مقام حاليا في مدينة تبريز بمشاركة 71 فنانا من 30 دولة في العالم في 3 اقسام وهي الملتقى والمعرض والمنافسة.

انتهى ** 2342