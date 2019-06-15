العراق ينفي وجود معلومات عن اسرى ومفقودين عراقيين في الحرب العراقية-الايرانية

وقالت المفوضية في بيان لها، ان "الموضوع من اختصاص اللجان المشتركة المشكلة في وزارة حقوق الانسان الملغاة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، حيث تم نقل هذه الملفات الى وزارة الدفاع وحسب القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال عام ٢٠١٦".

وتابع البيان، ان "وزارة الدفاع أوضحت وفي اكثر من مناسبة بتسلمها تلك الملفات ومتابعتها مع وزارة الخارجية واللجنة الدولية للصليب الاحمر".

ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية، كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى"توخي الحذر والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية بالخصوص".

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