١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢
رمز الخبر 83355107
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العراق ينفي وجود معلومات عن اسرى ومفقودين عراقيين في الحرب العراقية-الايرانية

العراق ينفي وجود معلومات عن اسرى ومفقودين عراقيين في الحرب العراقية-الايرانية

بغداد/16حزيران/يونيو/ارنا-نفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بشكل قاطع وجود اي معلومات عن ما اشيع مؤخراً بشأن ورود صور او مقاطع فيديو او اسماء عن الاسرى والمفقودين خلال الحرب العراقية-الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت المفوضية في بيان لها، ان "الموضوع من اختصاص اللجان المشتركة المشكلة في وزارة حقوق الانسان الملغاة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، حيث تم نقل هذه الملفات الى وزارة الدفاع وحسب القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال عام ٢٠١٦".

وتابع البيان، ان "وزارة الدفاع أوضحت وفي اكثر من مناسبة بتسلمها تلك الملفات ومتابعتها مع وزارة الخارجية واللجنة الدولية للصليب الاحمر".

ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية، كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى"توخي الحذر والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية بالخصوص".

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