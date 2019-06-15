الرئيس روحاني يعود الى طهران في ختام زيارته لقرغيزيا وطاجيكستان

وشملت الزيارة محطتين كانت الاولى هي العاصمة القرغيزية بيشكك التي وصلها الرئيس روحاني يوم الخميس حيث شارك الجمعة في اجتماع القمة الـ 19 للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وخلال الزيارة الى بيشكك القى الرئيس الايراني كلمة في الاجتماع كما التقى رؤساء روسيا والصين وافغانستان، للبحث في علاقات التعاون فضلا عن تبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

وكانت العاصمة الطاجيكية دوشنبة هي المحطة الثانية لزيارة الرئيس روحاني الى منطقة اسيا الوسطى للمشاركة في مؤتمر القمة الخامس للتفاعل وبناء الثقة في اسيا (سيكا) والذي اقيم بحضور اكثر من 20 رئيسا ومسؤولا رفيعا حيث القى كلمة فيه استعرض خلالها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول اهم قضايا المنطقة.

وعلى هامش المؤتمر اجرى الرئيس روحاني محادثات منفصلة مع الرئيس التنفيذي لافغانستان والرئيس التركي وامير دولة قطر للبحث في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

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