السعودية تحاكم أصغر سجين سياسي لديها

وتناقلت وسائل اعلام عراقية، عن حساب "معتقلي الرأي" السعودي، على صفحته بموقع "تويتر"، أن "النيابة السعودية طالبت بإعدام الفتى بسبب تهم أرغم للتوقيع عليها، حيث أنه اعتقل وهو طفل عمره 13عاما".

ووضع قريريص في السجن الانفرادي لمدّة شهر، وتعرض للتعذيب بالصفع كما ضُرب على أجزاء من جسده، وذلك بحسب تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نشرته في عام 2016.

وأفاد موقع "سي إن إن" أن قريريص "كان يسافر مع عائلته إلى البحرين عندما احتجزته سلطات الحدود السعودية على جسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين".

وأشار الموقع إلى أن قريريص "شارك في مظاهرات عبر ركوب دراجات، وتعبيرات عن المعارضة في المنطقة الشرقية بالسعودية خلال عام 2011".

وعقب اعتقاله اعتبر المحامون والناشطون قريريص أصغر سجين سياسي معروف في السعودية.

وشهدت السعودية، خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا التعبير عن رأيهم الذي يعارض سياسات وتوجهات حكام السعودية وماتشهده السعودية من تغييرات، ولم يعرف مصير أغلب هؤلاء المعتقلين وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

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