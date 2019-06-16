ابتكار: قريبا.. حصة النساء في المناصب الإدارية ستكون 30%

و صرحت معصومة أبتكار أمس السبت في اجتماع تخصصي في شؤون المرأة والأسرة في تبريز، أن 60 مستشارة ومساعدة وزير، تعمل حاليا على جميع المستويات في البلاد، ويجب على المحافظات أن تمنح تدريجيا حصة 30٪ من المناصب الإدارية للمرأة.

وأضافت أن 41 في المائة من الموظفات الحكوميات هن من النساء، والحكومة مصممة على تعزيز المواهب الإدارية النسوية حتى يمكن إنشاء هذه القدرة.

وقالت مساعدة رئيس الجمهورية إن الوثيقة الخاصة بتعزيز وضع المرأة لتنفيذ هذه البرامج للمحافظات، قد تمت صياغتها، و ينبغي أن يوافق عليها مجلس التخطيط بالمحافظات بالتنسيق مع منظمة التخطيط والموازنة.

وأوضحت ابتكار، إن أهم موضوع وهدف في تنفيذ الوثيقة هو تحقيق المؤشرات بالمساواة بين الجنسين والديموغرافية، حيث تم اعداد برامج مختلفة لتحقيق ذلك.

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