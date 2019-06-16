العراقيون يرحبون بمنتجات مصانع زنجان الصناعية في معرض أربيل

والتقى مرتضى عبادي، مساء السبت مع مسؤولي غرفة التجارة والشؤون الاقتصادية في محافظة زنجان على هامش المعرض الإيراني الحصري في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وقال ان القنصلية الإيرانية تحاول اقرار العلاقات بين كردستان العراق

ورجال الاعمال في زنجان.

و أقيم معرض منتجات الوحدات الصناعية الإيرانية في الفترة من 11 الى 15 يونيو في 357 جناحا بمساحة 8 الاف و500 مترمربع في مدينة أربيل بالعراق، حيث عرضت 280 شركة إيرانية، بما في ذلك 32 وحدة تصنيع وشركات نشطة في محافظة زنجان ، منتجاتها في مختلف المجالات.

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