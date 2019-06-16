اجتماع القمة بين رؤساء إيران وروسيا وأذربيجان سيعقد بعد شهرين

أعلن وزير شؤون القوقاز الشمالي الروسي، الذي يزور إيران، أن اجتماع القمة بين رؤساء إيران وروسيا وجمهورية اذربيجان سيعقد في شهر أغسطس القادم في سوتشي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن "سيرجي تشيبوتاوف قوله يوم الأحد، إنه أعلن ذلك اليوم في مؤتمر "إيران والقوقاز الشمالي، أفاق التعاون" المنعقد في طهران.

وفي وقت سابق، أعلن سفير روسيا في باكو، "ميخائيل بوخارنيكوف" ، إن روسيا ستستضيف قمة ثلاثية دون الإشارة إلى الوقت والمكان بالضبط.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن بعد لقائه بنظيره الأذربيجاني على هامش قمة "الحزام - الطريق" في بكين في أبريل ، عن اتفاق الطرفين على عقد قمة بين روسيا وأذربيجان وإيران في أغسطس من هذا العام (أواخر الصيف). ) في روسية.

وقال بوتين: لقد اتفقنا على عقد قمة مستقبلية بين روسيا وأذربيجان وإيران على أرض روسيا هذا الصيف.

وعقدت القمة الأولى لإيران وروسيا وأذربيجان في أغسطس 2016 في باكو والاجتماع الثلاثي الثاني في طهران في نوفمبر 2017.

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