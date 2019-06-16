السفیر الروسی لدي طهران: موسكو تعارض أي إجراء ضد الاتفاق النووي

وأضاف السفير الروسي اليوم الأحد في الملتقى الثاني لآفاق التعاون التجاري والثقافي بين إيران ومنطقة قوقاز انه تم فرض حظر جائر ضد إيران وروسيا ومن الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية للبلدين لمواجهته.

واكد أنه يتعين على الصين وروسيا وإيران تعزيز التعاون الاقتصادي بينهم بشكل جاد حتى يتمكنوا من الوقوف ضد الإجراءات المعادية للاتفاق النووي.

وقال السفير الروسي لدى طهران أن موسكو تعتزم تطوير علاقاتها مع ايران ومن المؤمل ان تضع الدول الاخري نفس الاجراء في جدول اعمالها.

ويعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا والملتقى التجاري الثاني بين ايران ومنطقة القوقاز الشمالي في مدينتي طهران وإصفهان ولمدة 3 أيام بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من القطاع الخاص والحكومي .

وحضر حفل افتتاح الملتقى التجاري والتاريخي والثقافي والعلمي الثاني بين إيران ومنطقة القوقاز الشمالي، وزير القوقاز الشمالي الروسي "سيرجي فيكتوروفيتش تشوتاريوف" ووزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان.

انتهي** 1453**2041**