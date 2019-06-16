إيران تشارك في اجتماع رباعي لبحث وضع اللاجئين الأفغان في إسلام أباد

وتستضيف الحكومة الباكستانية، الاجتماع الرباعي بحضور كبار ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأفغانستان وممثل الأمم المتحدة اعتبارا من يوم غد.

وكان وزير شؤون الدولة والمناطق الحدودية في باكستان، قد صرح سابقا، أن الاجتماع سيبحث العودة الطوعية لحوالي 840 ألف لاجئ أفغاني من باكستان إلى بلادهم.

وسيحضر الاجتماع أيضا فريق من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللأجنئين .

ووفقا للإحصاءات الحكومية الرسمية، يقيم ما يقرب من ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني في باكستان، 1.4 مليون منهم تم تسجيلهم ولديهم وثائق ، والباقي يعدون من المهاجرين غير الشرعيين.

انتهى** 2344