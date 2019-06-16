دخول السياح الأجانب إلى مشهد يزداد بنسبة 20٪ سنويا

واضاف "غلام عباس أرباب خالص"، في مقابلة مع وكالة أنباء إرنا: معظم التأشيرات الصادرة للسائحين الأجانب في البلاد تعود إلى مشهد.

وذكر أنه في عام 2016 ، تم إصدار تأشيرة دخول من قبل ممثلية وزارة الخارجية في شمال وشرق البلاد، لحوالي 75 ألف سائح أجنبي، والتي ارتفعت إلى أكثر من 83 ألف في 2017 و 98 ألف في 2018 .

وقال إنه خلال الشهرين الماضين، تم إصدار حوالي 19 ألف تأشيرة للسياح الأجانب، متوقعا زيادة منح التأشيرات للسياح الأجانب الى 115 ألف تأشيرة في مدينة مشهد الى نهاية العام.

في إشارة إلى أسباب زيادة وصول السياح الأجانب إلى مشهد، أوضح قائلا: توفير التسهيلات من قبل وزارة الخارجية لإصدار والحصول على التأشيرات، إصدار التأشيرات الإلكترونية وأتاحة الخدمات الجيدة لدخول السياح مثل الأمن و وفرة البضائع ووجود مراكز الترفيه والزيارة والفنادق والمستشفيات والمراكز الصحية ساهمت جميعها في زيادة وصول السياح إلى مشهد.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الزيادات الأخيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية ساهمت في زيادة وصول السياح الأجانب إلى مشهد، وخاصة من الدول العربية، إلا أن حصة التدابير المتخذة لجذب السياح الأجانب خلال السنوات الماضية كانت ذات أهمية كبيرة.

وقال إن السياح الذين يتوافدون إلى مدينة مشهد من 10 إلى 15 دولة، معظمهم من الكويت وسلطنة عمان والبحرين والعراق وأستراليا والهند ولبنان وأذربيجان ونخجوان وتركيا وباكستان والإمارات ودول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا .

وأضاف أرباب خالص: معظم السياح الأجانب يسافرون إلى مشهد بغرض الزيارة بالاضافة الى السياحة والسياحة الطبية.

ويصل إلى مدينة مشهد أكثر من مليوني سائح أجنبي سنويا.

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