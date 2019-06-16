تصدير بضائع بقيمة 263 مليون دولار من حدود مهران إلى العراق

واضاف روح الله غلامى فى مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الاحد، ان هذا الحجم من الصادرات ارتفع هذا العام بنسبة 35 فى المائة من حيث القيمة و 50 فى المائة في الوزن مقارنة للعام الماضي.

وصرح بان معظم هذه السلع شملت المنتجات البلاستيكية وقطع الغيار للمصانع ومواد البناء والسيراميك والخضروات والفواكه والزجاج واجهزة التبريد.

معبر مهران الدولي والجمركي يعد من أقرب النقاط الحدودية التجارية الإيرانية لبغداد والعتبات المقدسة والذي تحول اليوم الى محور أنشطة التصدير وحركة المرور مع البلدان المجاورة.

وتعبر يوميا نحو 600 شاحنة تحمل سلع التصدير والبضائع من الحدود الدولية لمهران إلى العراق بعد اتخاذ الإجراءات الجمركية.

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