السيدة ابتكار : الحظر لن يخلّ بمسیرة التقدم للمراة الايرانية

تصريحات السيدة ابتكار هذه، جاءت خلال اللقاء مع مساعدة الامين العام للامم المتحدة، الامينة العامة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (إسكاب)، السيدة آرميدا آليس تشابانا.

ونوهت مساعدة رئيس الجمهورية بالعلاقات الثنائية مع اندونيسيا واليابان، بالاضافة الى انجاز مشاريع علمية مشتركة بين طهران وطوكيو في مجال اتاحة فرص العمل للنساء، وايضا التعاون مع لجنة اسكاب الدولية.

واكدت ابتكار، ان تعزيز الظروف الاقتصادية للمراة والشرائح المجتمعية ذات الدخل المتدني يشكل احد اولويات الحكومة في ايران.

الى ذلك، اشادت الامينة العامة للجنة اسكاب الدولية، بالبرامج المتبعة في ايران لدعم المرأة وتوفير فرص العمل والتعاون مع الدول الاخرى في المجالات ذات الصلة.

واضافت السيدة تشابانا، ان موضوع إتاحة فرص العمل يعد احد تحديات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، في الدول المرصودة ولاسيما الفلبين واندونيسيا.

واعربت المسؤولة الاممية عن ترحيبها بنقل خبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال ريادة الاعمال؛ مؤكدة على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمكافحة البطالة والتركيز على الشريحتين النسائية والشبابية في هذا السياق.

انتهى ** ح ع