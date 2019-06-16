أسبوع تركمانستان الثقافي ينطلق في طهران

وانعقدت المراسم الإفتتاحية الرسمية لأسبوع تركمانسستان الثقافي في إيران، بحضور رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية "أبوذر إبراهيمي تركمان" ووزير الثقافة في جمهورية تركمانستان "آتا غلی شاه مرادوف" والسفير التركمانستاني لدى إيران "أحمد قربان أوف" وجمع من سفراء الدول الأخرى المعتمدين لدى طهران والشخصيات الثقافية.

وقال رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية خلال مراسم الإفتتاح، ان دولة تركمانستان منذ بداية إستقلالها وحتى الآن، لديها علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما ان الجمهورية الإسلامية كانت في عداد أولى الدول التي اعترفت رسميا باستقلال تركمانستان وكان لديها علاقات جيدة قائمة على أساس الصداقة المتبادلة مع هذا البلد على الدوام، منذ استقلاله.

وأضاف، ان العلاقات الثقافية بين إيران وتركمانستان تحظى بأهمية خاصة بسبب الحدود الممتدة والقواسم الثقافية المشتركة الكبيرة بين البلدين.

وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الثقافية بين إيران وتركمانستان أكثر فأكثر خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أكد المستشار الثقافي الإيراني في تركمانستان "رضا خانيان"، انه تم إفتتاح معرض للصناعات اليدوية والفنون التشكيلية في إطار أسبوع تركمانستان الثقافي، تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد في دار الفنانين بطهران، برعاية مشتركة من الدائرة العامة للتعاون الثقافي وشؤون الرعايا الإيرانيين المقيمين خارج البلاد، ورابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، وسفارة تركمانستان في طهران، وزيارة المعرض متاحة للجمهور لثلاثة أيام.

وأشار خانيان الى برامج زيارة وزير ثقافة تركمانستان الى طهران؛ قائلا انه بالإضافة الى اللقاءات التي سيجريها شاه مرادوف مع مستشار رئيس الجمهورية، من المقرر أن يلتقي رئيسة منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية صباح غد الإثنين، حيث يتم إزاحة الستار عن مؤلفات جديدة لرئيس جمهورية تركمانستان تحت موضوع "طريق الحرير" في المكتبة الوطنية الإيرانية.

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