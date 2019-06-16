سفير بولندا الجديد لدى إيران يقدم نسخة من أوراق إعتماده الى ظريف 

وجرى لقاء السفير البولندي في طهران مع ظريف، مساء اليوم الأحد.

وكان قد التقى سفير بولندا السابق لدى إيران "يوليوش ياسك غويوف" مع ظريف في أغسطس 2017 في نهاية فترة مهامه سفيرا لبلاده في طهران.

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