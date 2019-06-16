السفارة الروسية مستعدة لإصدار تأشيرات عاجلة لرجال الاعمال الايرانيين

واضاف سمونوفيتش في كلمة له اليوم الاحد بملتقى "افاق التعاون التجاري والثقافي بين ايران ومنطقة شمال القفقاز الفدرالية الروسية" في طهران، قائلا : ان اصدار تأشيرات الدخول بالنسبة لرجال الاعمال، يسهم في تنمية العلاقات بين الجانبين.

وبحسب السفير الروسي في طهران، لقد اصبحت العلاقات التجارية بين طهران وموسكو اليوم اكثر سهولة مما كانت عليه في الماضي؛ داعيا رجال الاعمال الى اغتنام هذه الفرصة.

وبدأت منذ صباح اليوم الاحد في طهران واصفهان (وسط)، اعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين ايران وروسيا، وايضا الملتقى التجاري الثاني بين ايران ومنطقة القفقاز الشمالية الفدرالية؛ وتستمر هذه النشاطات على مدى 3 ايام بمشاركة كبار المسؤولين ورجال الاعمال واصحاب القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين.

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