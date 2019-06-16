١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٨:٠٨
رمز الخبر 83356400
٠ Persons

سفير روسيا لدى ايران :

السفارة الروسية مستعدة لإصدار تأشيرات عاجلة لرجال الاعمال الايرانيين

السفارة الروسية مستعدة لإصدار تأشيرات عاجلة لرجال الاعمال الايرانيين

طهران / 16 حزيران / يونيو / ارنا – قال السفير الروسي لدى ايران "جاغاريان لوفان سمونوفيتش" : ان السفارة الروسية مستعدة في سياق تيسير العلاقات بين رجال اعمال البلدين، ان تقوم باصدار التأشيرات للتجار الايرانيين في اقرب وقت ممكن.

واضاف سمونوفيتش في كلمة له اليوم الاحد بملتقى "افاق التعاون التجاري والثقافي بين ايران ومنطقة شمال القفقاز الفدرالية الروسية" في طهران، قائلا : ان اصدار تأشيرات الدخول بالنسبة لرجال الاعمال، يسهم في تنمية العلاقات بين الجانبين.

وبحسب السفير الروسي في طهران، لقد اصبحت العلاقات التجارية بين طهران وموسكو اليوم اكثر سهولة مما كانت عليه في الماضي؛ داعيا رجال الاعمال الى اغتنام هذه الفرصة.

وبدأت منذ صباح اليوم الاحد في طهران واصفهان (وسط)، اعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين ايران وروسيا، وايضا الملتقى التجاري الثاني بين ايران ومنطقة القفقاز الشمالية الفدرالية؛ وتستمر هذه النشاطات على مدى 3 ايام بمشاركة كبار المسؤولين ورجال الاعمال واصحاب القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين.  

انتهى ** ح ع

تعليقك

You are replying to: .
6 + 2 =