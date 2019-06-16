جامعة المذاهب الإسلامية تبرم مذكرات تفاهم للتعاون مع المراكز الأكاديمية في الهند

وزار مختاري، كل من مؤسسة نيودلهي البحثية لدراسات العلوم الإجتماعية وجامعة نويدا الدولية وجامعة جواهر لعل نهرو.

وتضمنت زيارته الى هذه المراكز العلمية، إبرام مذكرات تفاهم للتعاون بما يشمل تبادل الطلاب والأساتذة، وإجراء بحوث ومؤتمرات مشتركة، وتوفير فرص دراسية متبادلة وإقامة دورات وورشات مشتركة بين هذه الجامعات وجامعة المذاهب الإسلامية.

إنتهي**أ م د