مسؤول روسي: لا بديل للاتفاق النووي

وقال نائب سكرتير مجلس الامن الروسي الكسندر فينيديكتوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، نشرت في عددها الصادر الأحد، انني على ثقة بان لا بديل للاتفاق النووي وان روسيا ملتزمة بهذا الاتفاق النووي تماما.

واضاف، انه ينبغي الوقوف امام المحاولات الرامية الى لطرح قضايا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ابحاث مزعومة حول ايران في المجالات العسكرية والنووية.

وتابع قائلا، ان الاتفاق النووي وفر للوكالة الدولية للطاقة الذرية امكانية حل وتسوية جميع القضايا حول ايران وقد تم التاكيد على هذا الموضوع مرارا في تقارير الوكالة.

وحذر المسؤول الروسي من ان سوء استغلال هذا الموضوع سيضر بسمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، إلى أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا تعثر خلال مدة طويلة.

وشدد المسؤول الروسي على وجوب مراعاة "مصالح جميع الجهات الفاعلة، بما فيها إيران" في سوريا، مضيفا: "كل محاولات اللجوء إلى تكتيك الإنذارات محكوم عليها بالفشل مسبقا، شأنها شأن التخمينات الإعلامية حول هذا الموضوع. وإذا أراد أحد ما دق إسفين بيننا وبين شركائنا في المنطقة بواسطة هذه الأساليب، فإن حسابه خاطئ".

انتهى ** 2342