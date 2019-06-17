نائب ایرانی: ترامب يتابع سياسة اضعاف اوبك

واشار ميرزايي الى دور ومكانة منظمة اوبك في سوق النفط العالمي وقال ان منظمة اوبك كانت فعالة منذ تشكيل هذا السوق لحد الان خاصة في مجال تحديد اسعار النفط لكن يبرز دورها في الظروف المتأزمة اكثر فاكثر، بحيث عقد اجتماعات المنظمة في فترة هبوط اسعار النفط ادت الى تحقيق التوازن في تحديد الاسعار ووصلت الدول الاعضاء الى اتفاقات لخفض الانتاج.

واعتبر النائب في مجلس الشوري الاسلامي زيادة انتاج النفط الامريكي وبعض الدول مثل روسيا وكندا احدى العوامل التي ساهمت في الحد من تاثير اوبك على السوق .

واشار الى تضعيف دور اوبك في السوق حيث لم يعد بعد المنظمة الرئيسية التي تؤثر على اسعار النفط في العالم وقال ان ترامب منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة حاول مراعاة المصالح الامريكية فقط في التعامل مع المنظمات الدولية وقد بذل كل جهوده لتقويض المنظمات الأخرى وتخفيض أسعار النفط في الدول المنتجة.

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