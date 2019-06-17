وزير الطاقة: تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار في الأولوية

وأضاف رضا أردكانيان اليوم الاثنين في اجتماع لفرق عمل المحافظات للدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين إيران والاتحاد الروسي، إن توسيع العلاقات مع الدول المجاورة، خاصة مع روسيا، التي لديها ظروف حظر مشابهه لايران، يمكن أن يكون فعالا.

وفي إشارة إلى اهتمام وزير القوقاز الشمالي بتطوير العلاقات مع إيران، تابع: الإرادة السياسية يمكن أن تساعد في تطوير العلاقات الاقتصادية.

ولفت اردكانيان الى أن المشاريع الاقتصادية المشتركة لن تنجح دون الإرادة السياسية.

و أعلن عن مشاركة 10 مساعدين للشؤون الاقتصادية في محافظات البلاد في الاجتماع ، وقال أنه تم إعداد خطط إقليمية جيدة لتنمية العلاقات.

وصرح أردكانيان إن تنفيذ مشروع واحد فقط سيكون له تأثير أكبر بكثير من العديد من الاجتماعات.

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