المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية يلتئم في باكو بحضور إيران

وحضر في حفل افتتاح المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، الأمين العام لمنظمة السياحة الدولية "زوراب بولياكشافيلي" ورئيس المجلس التنفيذي لهذه المنظمة " تشارلس باندا" ، بالإضافة إلى مساعد مدير شؤون السياحة في منظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية " ولي تيموري".

الحفاظ على التراث الثقافي والسياحة والديمومة الاجتماعية والثقافية والبيئية وتعزيز الديمومة على المستوى الإقليمي والمحلي وتنمية السياحة وطرق جذب السياح ودور التنمية السياحية في حماية التراث الثقافي، من المواضيع والمحاور التي سيتم مناقشتها في هذا الاجتماع.

يوجد في الوقت الحالي 158 دولة عضوة في منظمة السياحة العالمية، من بينها 34 دولة ، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعضاء في المجلس التنفيذي لهذه المنظمة.

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