مسؤول روسي يؤكد توسيع العلاقات الروسية الإيرانية بتطوير السياحة البحرية

والتقى "سيرجي فيكتوروفيتش تشوتارييف" ، اليوم الاثنين مع رضا أردكانيان، رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الإيرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والاتحاد الروسي في طهران، وأضاف أن رحلات كروز هي أفضل بداية لازدهار السياحة البحرية بين البلدين.

وأشار إلى اعداد 10 وثائق في الملتقى الثاني لأفاق التعاون التجاري والثقافي بين إيران والقوقاز الشمالي لروسيا، وقال انه سيتم الانتهاء من هذه الوثائق في اليوم الأخير من اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وتطرق المسؤول الروسي الى لقائه برئيس منظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة، وأضاف أنه تم التأكيد على تطوير الأنشطة الثقافية في هذا الاجتماع.

وقال إن نتائج هذه الاجتماعات سيتم إبلاغها إلى الرئيس الروسي.

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