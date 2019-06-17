وزير التعاون والعمل يتوجه إلى جنيف لحضور مؤتمر العمل الدولي

وتتواصل في مقر الأمم المتحدة بجنيف أعمال "مؤتمر العمل الدولي" التي انطلقت في 10 يونيو وتستمر الى 21 منه بمشاركة 187 دولة عضوة في منظمة العمل الدولية بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبتمثيل ثلاثي للحكومات والعمال وأصحاب الأعمال.

وسيلقي محمد شريعتمداري، وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، كلمة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، وكذلك سيشارك في اجتماع مجموعة وزراء آسيا والمحيط الهادئ لتبيين آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومن البرامج الاخرى المتوقعة لوزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، القاء كلمة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز والقاء خطاب في الجمعية العامة وعقد لقاءات مع وزير العمل العراقي والسوري والبلغاري و مع الممثلين الإيرانيين في جنيف و وزير الموارد البشرية الماليزي ووزيرالعمل في جمهورية أذربيجان .

انتهى** 2344