الاستثمار في قطاع التعدين يصل إلى 3 مليارات دولار هذا العام

وقال غريب بور في تصريح له خلال الملتقى السادس لجائزة استثمار المناجم والصناعات المنجمية، انه لو كانت الشركات الموردة للاجهزة الى البلاد، تورد المعرفة التقنية ايضا لكانت لدينا الان طاقات اكبر في قطاع الصناعة.

واضاف، انه خلال اجتماع امس في وزارة الصناعة كانت هنالك نقاشات حول تطوير التنقيب عن الطاقات المنجمية وقد اكدنا على المزيد من الاستفادة من طاقات الكونسرتيومات في التنقيب عن المناجم وهو ما من شانه المزيد من استثمار قطاع المناجم.

واوضح بانه في ظروف الحظر يعد تطوير المصادر البشرية احد توجهات الاستثمار الامثل حيث ينبغي الاهتمام بهذا الامر في عملية التخطيط.

واشار غريب بور في جانب اخر من تصريحه الى انه كان من المقرر ان تقوم شركة كورية جنوبية بالتعاون مع شركة ايرانية، بتسليم جهاز ما "الا ان هذا الامر لم يحدث بسبب الحظر الاميركي لكننا وبالاعتماد على طاقاتنا الداخلية تمكنا من تصنيع الجهاز محليا".

انتهى** 2344