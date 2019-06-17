١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٤:٥٧
رقم الصحفي: 1862
رمز الخبر 83357716
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سفراء إيران لدى اليونان وإندونيسيا والجزائر يلتقون الرئيس روحاني

سفراء إيران لدى اليونان وإندونيسيا والجزائر يلتقون الرئيس روحاني

طهران/ 17 حزيران/ يونيو/ ارنا - التقى سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليونان وإندونيسيا والجزائر اليوم الأثنين رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني قبل مغادرتهم طهران لتولي مهام عملهم.

وتمنى الرئيس روحاني لسفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليونان وإندونيسيا والجزائر، النجاح في مهامهم، ودعا الى تعريف قدرات وامكانيات البلاد إلى المستثمرين والقطاعين العام والخاص في تلك الدول، والسعي لتطوير علاقات إيران مع هذه البلدان.
وقدم السفراء "أحمد نادري" و"محمد خوش هيكل آزاد" و"حسين مشعلجي زاده"، سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليونان وإندونيسيا والجزائر على التوالي، تقارير عن علاقات إيران مع هذه البلدان في مختلف المجالات، وأكدوا على السعي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الكامل لإيران مع الدول الأخرى.
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