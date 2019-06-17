روحاني: طهران مستعدة لتوسيع تعاونها مع دوشنبه

واضاف الرئيس روحاني اليوم الاثنين خلال تسلم أوراق اعتماد السفير الطاجيكي لدى طهران "نظام الدين زاهدي" أن البلدين يرتبطان بعلاقة وصداقة خاصة منذ قرون، و أنه يجب تعميق العلاقات بين إيران وطاجيكستان لصالح الشعبين، و يتعين استثمار الثقافة المشتركة بين البلدين كأساس لتنمية العلاقات.

وأكد على القواسم التاريخية والثقافية واللغوية والدينية المشتركة بين الشعبين الايراني والطاجيكي، وقال ان طهران مستعدة للتعاون في جميع المجالات مع دوشنبه، و ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بالتعاون مع الحكومة الطاجيكية في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والدولية وترى ان هذه العلاقات لصالح الشعبين والمنطقة.

وأكد الرئيس روحاني على أهمية ميناء جابهار لتنمية المنطقة، بما في ذلك آسيا الوسطى وقال ان تطوير ممرات الاتصال وخاصة النقل بالسكك الحديدية، سوف يزيد من تنمية العلاقات الاقتصادية على نطاق أوسع.

وصرح روحاني، أن تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والشعبين الإيراني والطاجيكي، يمكن أن يساعد في تحسين العلاقات، وقال ان الجمهورية الإسلامية ترحب بتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والطاقة والفنون والثقافة والأوساط الأكاديمية والتكنولوجيا.

كما أشاد رئيس الجمهورية باستضافة وعقد قمة سيكا من قبل الحكومة الطاجيكية.

من جانبه أكد السفير الطاجيكي الجديد في طهران " نظام الدين زاهدي"، على أن المشتركات اللغوية والثقافية والتاريخية بين إيران وطاجيكستان تعد أساسا جيدا لتنمية العلاقات الشاملة، وقال إن توطيد وتنمية العلاقات بين إيران وطاجيكستان أمر ضروري وأن زيارة الرئيس روحاني الى دوشنبه فتحت صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والشقيقين.

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